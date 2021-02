Storie Italiane, Eleonora Daniele si scaglia contro Alba Parietti: gelo in studio

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, si è scagliata duramente contro Alba Parietti. Nello studio televisivo cala il gelo.

Durante l’appuntamento mattutino con il talk show di Rai1 “Storie Italiane“, la conduttrice Eleonora Daniele si è scagliata contro l’ospite Alba Parietti, dissociandosi in diretta televisiva. Le due hanno avuto un confronto più che violento.

Nella puntata andata in onda oggi, martedì 2 febbraio, di “Storie Italiane“, si è affrontata la tematica della violenza sulle donne. La showgirl torinese Alba Parietti si è detta privilegiata perché vive in un posto in cui le forze dell’ordine potrebbero soccorrerla in poco tempo. “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima“, ha ribadito la Parietti. Il confronto ha seguito la scia dell’orrore di Minervino di Lecce, il piccolo Paese in cui è morta la 29enne Sonia Di Maggio.

LEGGI ANCHE -> Bambina malata, Eleonora Daniele si blocca in diretta e piange

LEGGI ANCHE -> Lacrime a Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta

Duro scontro a Storie Italiane tra Eleonora Daniele e Alba Parietti

Sonia aveva scelto il paesino pugliese per rifarsi una vita con il nuovo fidanzato, ma è stata accoltellata e uccisa con ferocia inaudita dal suo ex fidanzato, arrivato a Minervino di Lecce solo per vendicarsi della loro relazione finita. “Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici“, ha replicato Eleonora Daniele, difendendo il lavoro delle forze dell’ordine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“Sono tanti anni che mi occupo di cronaca. Queste cose non dipendono dalle zone. Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli“, ha continuato Eleonora Daniele, allontanandosi dalle parole della showgirl. “Ci sono stati dei casi di donne non tutelate“, ha continuato Alba Parietti. “Tu parli di casi singoli, io non sto salvando tutte le situazioni“, ha proseguito la conduttrice. “Mi sono spiegata male. Non volevo parlare di differenze in base alle zone d’Italia, ma di situazioni…“, ritiene la Parietti. La Daniele, però, è stata irremovibile: “Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente”.