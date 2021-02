Selvaggia Lucarelli contro Tiziano Ferro: “Lui testimonial? Un insulto”

Tiziano Ferro è stato scelto dal ministero della Salute come testimonial per un’importante campagna di sensibilizzazione. Ma a Selvaggia Lucarelli la cosa non va per niente giù.

A Selvaggia Lucarelli non è sfuggita la notizia secondo cui il ministero della Salute ha scelto Tiziano Ferro come testimonial per la difesa degli animali. Una scelta che non le va proprio giù: ecco perché.

Quegli scheletri nell’armadio di Tiziano Ferro

Nel suo ultimo post su Instagram Selvaggia Lucarelli non le manda a dire al famoso cantante di Latina. “Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro – esordisce la giornalista, per i giudici ‘ha un elevato livello economico e culturale, avrebbe dovuto avere un comportamento più etico’. A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Governo (ministero della salute) lo sceglie come testimonial”. Secondo lei c’è qualcosa che non va…

“Ora – ragiona Selvaggia Lucarelli -, Tiziano Ferro pagherà il suo debito e va bene così, ma che un ministero lo scelga come volto per una qualsiasi campagna, beh, mi pare un insulto a chi le tasse le paga e a chi ne paga di più perché c’è chi pur avendo milioni di euro, fa il furbo”. Insomma, il Nostro sarà pur bravo a cantare, ma non può ergersi a modello di virtù (né andrebbe considerato tale). “Un giorno – conclude Lucarelli – dovremo chiederci seriamente perché chi evade il fisco e pure da privilegiato, in questo paese, torni ad essere un eroe due minuti dopo”. Ed è subito guerra con i fan del cantautore…

