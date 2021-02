Netflix, novità di febbraio: film e serie tv, le nuove uscite

Tutte le nuove uscite del mese sulla piattaforma streaming più famosa al mondo. Ecco cosa succederà a febbraio 2021 su Netflix, categoria per categoria.

Tantissime le novità in arrivo sulla piattaforma streaming più famosa e usata a livello internazionale. I fan di Netflix si preparino ad un mese di uscite succose, quello di febbraio 2021. Da nuove attesissime stagione delle serie tv preferite, ai grandi titoli del cinema, questo secondo mese del nuovo anno sarà ricco di uscite tutte da scoprire. Ecco cosa succederà a febbraio su Netflix.

Netflix, tutti i titolo di febbraio 2021

Per quanto riguarda le serie tv, i titoli che vedremo a febbraio saranno: L’estate in cui imparammo a volare, la prima stagione, Città invisibile, H – Helena, Run On, Capitani, The Crew, Dietro i suoi occhi, Lovestruck in the city, Tribes Of Europa, Ginny & Georgia e The Good Place.

Anche la sezione film sarà molto nutrita e folta di novità anche a febbraio: All My Friends Are Dead, Black Beach, The yin-yang master: dream of eternity, Space Sweepers, L’Ultimo Paradiso, Malcolm & Marie, Little big women, Gli spacciati, Notizie dal mondo, Squared Love, Red Dot, Tua per sempre, Il cammino di Xico, Scuola di sopravvivenza – Missione Safari, Pitta Kathalu, Pazzo per lei, The Girl on the Train.

Poi ancora La sposa cadavere, The Ring 2, La donna perfetta, Mister Felicità, Rocknrolla, The Nurtull Gang, Un viaggio a quattro zampe, Stockholm East , A star is born, Il pianista, Scarface, Le dieci vite del gatto Titanic, Mini and the Mozzies, Confusi e felici. Per quanto riguarda invece i documentari vedremo: Strip Down, Rise Up , Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel, Il carnivoro e Pelé: il re del calcio.

Tanti spettacolo di stand-up comedy e reality show: Tiffany Haddish Presents: They Ready, Funerali in Stile Bernard, Le Ricette al Forno Di Chef Nadiya, Odio De Dani Rovira, The Big Day. Per quanto riguarda l’animazione, invece: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Kid Cosmic, Mighty Express, Così Parlò Rohan Kishibe, High-Rise Invasion.