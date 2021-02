Mario Draghi, chi è: età, carriera, vita privata dell’economista

By

Mario Draghi potrebbe essere il capo del nuovo governo italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Mario Draghi è un importante economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano, tra i più autorevoli “tecnici” che il nostro paese possa vantare, non a caso convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il fallimento, nelle scorse ore, del mandato esplorativo di Roberto Fico per un esecutivo Conte-ter. Conosciamo più da vicino colui che potrebbe diventare il nuovo capo del governo italiano.

L’identikit di Mario Draghi

Mario Draghi è nato a Roma il 3 settembre 1947. Formatosi all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (nel 1970 si laurea con relatore Federico Caffè con una tesi su Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio) e specializzatosi al MIT di Boston, già professore universitario, negli anni ’90 è diventato un alto funzionario del Ministero del Tesoro.

Dopo un breve passaggio in Goldman Sachs, nel 2005 Mario Draghi è stato nominato Governatore della Banca d’Italia, prendendo il posto di Antonio Fazio, divenendo così membro del Financial Stability Forum (Financial Stability Board dal 2009) e del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca centrale europea (Bce)nonché membro del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali.

Mario Draghi ha ricoperto inoltre l’incarico di Presidente del Financial Stability Forum e del Financial Stability Board. È stato Direttore esecutivo per l’Italia della Banca Mondiale e nella Banca Asiatica di Sviluppo. Ed è membro del Gruppo dei Trenta.

Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di Presidente della Bce e, come accennato, il 3 febbraio 2021 è stato convocato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un governo istituzionale in seguito alle dimissioni di Giuseppe Conte.

Per quanto riguarda la vita privata, Mario Draghi, cattolico e devoto a sant’Ignazio di Loyola, è sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello, esperta di letteratura inglese, e ha due figli: Federica, dirigente di una multinazionale delle biotecnologie, e Giacomo, Portfolio Manager in Lmr Partners LLP.