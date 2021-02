Lombardia, parla Bertolaso: “Entro giugno tutti vaccinati”

By

Covid, Bertolaso fissa il primo paletto sui vaccini: “L’obiettivo è vaccinare tutta la Lombardia prima di giugno”

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del consulente vaccinale regionale della Lombardia Guido Bertolaso. L’ex capo della protezione civile ha alzato subito l’asticella in merito all’obiettivo da dare alla regione per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-covid: “Il traguardo di vaccinare tutta la Regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile”. Poi un riferimento al fatto che farà tutto da volontario: “Non voglio soldi, faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro zero”. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il governatore Attilio Fontana, la nuova entrante in giunta nonchè vicepresidente Letizia Moratti e l’assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Lombardia, Bertolaso presenta la campagna

A presentare Bertolaso anche Attilio Fontana che ha avuto parole d’elogio: “Bertolaso metterà a disposizione la sua grande efficienza, che ha già dimostrato in tutta la sua vita e continuerà a farlo qui in Regione. Io lo ringrazio perché ci dà sicurezza dell’ottimo risultato che otterremo”. Attilio Fontana ha anche ricordato che Guido Bertolaso ha già dato un contributo importante occupandosi dell’Ospedale Fiera di Milano durante la prima e terribile ondata della pandemia. Letizia Moratti, invece, ha puntato l’attenzione sulla campagna vaccinale e ha fatto il punto della situazione circa l’ipotesi di una produzione vaccinale lombarda:

Leggi anche > Negazioniste della Croce Rossa rifiutano il vaccino

“Mi sono attivata per sentire sia dei vertici da Assolombarda sia da Farmindustria la possibilità di produrre in tempi brevi su licenze obbligatorie. Le aziende – ha proseguito la vicepresidente della Regione Lombardia – non ritengono che sia fattibile e la stessa cosa ci è stata risposta dal commissario Arcuri quando gli è stata posta la domanda nella conferenza Stato-Regioni”.

Leggi anche > Vaccini, in Lombardia si parte il 24 con gli over 80