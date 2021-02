Lidia Schillaci, chi è l’ex fidanzato Luca Favilla: età, vita, storia del ballerino

Lidia Schillaci è stata fidanzata in passato con Luca Favilla, scopriamo qualcosa su di lui: età, vita privata e storia del ballerino.

Verso la fine di novembre 2020, Lidia Schillaci ha annunciato che la sua storia d’amore con il ballerino Luca Favilla era giunta al termine e che adesso è single. L’attrice non ha spiegato il perché di quella separazione e nemmeno Luca ha mai parlato delle ragioni che hanno portato la coppia a prendere strade differenti. Se lei è conosciuta dal grande pubblico, Luca ha avuto negli anni una visibilità relativa in televisione e lo conoscono solamente gli appassionati di danza.

Nato nel 1995, Luca comincia a ballare da bambino, seguendo l’esempio del fratello maggiore. Durante la fase di crescita si specializza nel latino-americano, ma il suo bagaglio è completo, visto che è in grado di danzare anche negli stili tradizionali della nostra scuola di danza. Il debutto televisivo avviene nel 2014, quando viene scelto per entrare a far parte della scuola di Amici insieme alla partner Benedetta Orlandini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luca Favilla, l’esperienza ad Amici e a Ballando

Dopo qualche settimana di permanenza nella scuola, i maestri di Amici ritengono che Benedetta non sia all’altezza di Luca e la eliminano. Il ballerino va avanti, ma perde una sfida poco prima del serale e chiude amaramente la prima esperienza televisiva. Negli anni successivi ha continuato a ballare, disciplina che ama, ma per diverso tempo a livello televisivo si sono perse le tracce.

Leggi anche ->Evan Rachel Wood, chi è la donna che ha accusato Marilyn Manson di molestie

Il suo ritorno sul piccolo schermo avviene nel 2018, quando Milly Carlucci lo sceglie per completare la squadra di maestri. Partecipa a due edizioni, ma non riesce a giungere sino alla finale in nessuna. Attualmente non è noto in cosa sia impegnato, così come non è chiaro se sia fidanzato o meno.

Leggi anche ->Chi è Lidia Schillaci: tutto sulla cantante palermitana