Inter – Juventus Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Juventus è valido per le semifinali di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ritmi forzati per il calcio italiano: dopo un giorno di pausa, si torna in campo e la sfida di questa sera è di quelle che hanno davvero una grande storia. Si affrontano infatti le formazioni di Inter e Juventus, nella più classifica delle sfide che riguardano il nostro calcio, tanto che il match è noto come derby d’Italia.

Leggi anche -> Compie 39 anni Filippo Magnini, come è uscito dalle accuse di doping

Entrambe le squadre arrivano da recenti prestazioni positive: i padroni di casa, in particolare, si sono imposti nello scorso turno contro i cugini del Milan, mentre gli ospiti nella coppa hanno avuto la meglio dell’ultima formazione di Serie B rimasta in gara, la Spal, battuta agevolmente per quattro a zero.

Leggi anche -> Castan, intervento violento dell’ex Roma: calcio in faccia choc – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Inter – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa dell’Inter e gli ospiti della Juventus campione d’Italia è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

L’ultima volta, le due squadre si sono affrontate sempre a San Siro in campionato, con l’Inter che è risultata vincente per due reti a zero. Questo sarà il match numero 239 in assoluto tra le formazioni, con 108 vittorie bianconere contro le 72 nerazzurre. In Coppa Italia, le due formazioni si sono affrontate 32 volte, con 14 vittorie della Juventus contro le dieci dell’Inter. Due volte le formazioni sono affrontate in finale e in entrambe le occasioni ha vinto la Juventus.

Inter e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo: