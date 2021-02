Ilary Blasi e Totti, il disastro al primo appuntamento confessato solo ora

Ilary Blasi e Totti, il calciatore confessa solo adesso il disastro accaduto al primo appuntamento: in arrivo la serie tv sulla sua vita.

Dopo anni di relazione, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha raccontato un aneddoto divertentissimo su ciò che accaduto la sera del suo primo appuntamento con Ilary Blasi. Il racconto fa parte del trailer della nuova serie tv del capitano “Speravo de morì prima”, interamente dedicata alla sua vita.

Ilary Blasi, il disastro al primo appuntamento con Totti

Il video del racconto di Totti sta già facendo il giro del web. La famiglia Totti, infatti, piace a tutti, romanisti e non, e anche i semplici video pubblicati sui social ottengono migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Sarà la semplicità e la sincerità della coppia a divertire i fans, che non vedono l’ora di poter vedere la serie su Sky. Nel video uscito oggi si può vedere Totti chiacchierare con Pietro Castellitto, il giovane attore che lo interpreta nella serie tv. L’attore ha chiesto conferma a Francesco su alcuni avvenimenti della sua vita privata, tra cui la scelta del locale per il primo appuntamento con Ilary. Per l’occasione il capitano aveva prenotato all’ultimo piano di una torre del quartiere, l’unico aperto in quel momento.

Francesco ha poi raccontato un aneddoto particolarmente divertente. Quando quella sera Ilary è scesa per la prima volta dalla macchina del calciatore ha sbattuto la porta della Ferarri contro un muretto. “Come prima volta ho detto parte male”, ha confessato Totti, ma nonostante tutto non ha fatto pesare il danno alla Blasi. Nonostante abbia finto disinteresse, però, Totti ha detto di aver sofferto molto per il danno, anche se lo ha confessato solo ora.