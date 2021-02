Nonostante la promessa fatta alla figlia di non tornare ad intromettersi nel programma, la madre di Giulia Salemi è tornata al “Grande Fratello Vip”.

Due anni fa la visita della madre Fariba nella casa del “Grande Fratello” era costata la squalifica a Giulia Salemi: la donna infatti aveva detto alla figlia ciò che le persone fuori dalla casa pensavano di lei (il che è vietato dal regolamento: i partecipanti devono comportarsi in modo naturale, senza essere influenzati dalle opinioni del pubblico).

Per questo motivo, poco prima di partecipare a questa edizione, la giovane influencer si era fatta promettere dalla madre che non avrebbe più provato ad intromettersi. Ieri sera, però, Fariba ha fatto la sua comparsa in televisione per dare dei consigli alla figlia e conoscere Pierpaolo Pretelli.

La benedizione di Fariba alla coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono i concorrenti più discussi di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. I due hanno attirato subito l’interesse del pubblico, ma non si tratta di una novità: nel corso degli anni sono state tante le coppie a formarsi e disfarsi tra le mura della casa. In questo caso, però, Pierpaolo (primo velino uomo di “Striscia la Notizia”) ha sorpreso tutti dichiarando che sarebbe disposto a lasciare il suo posto tra i finalisti all’innamorata. L’unica a non essere troppo felice della dichiarazione a quanto pare è stata proprio la madre di Pretelli, che invece vorrebbe vedere il figlio vincere senza ostacoli.

Una storia che è piaciuta a tutti fin da subito, ma che sicuramente non è stata semplice. La giovane coppia infatti si è scontrata parecchio durante i mesi trascorsi al “Grande Fratello”: se i litigi tra novelli innamorati sono normali, infatti, le cose peggiorano se si è costretti nella stessa casa per così tanto tempo (ed a causa della pandemia questa edizione sta durando più del previsto). Inoltre, Pretelli sembrava essersi affezionato molto ad Elisabetta Gregoraci prima della sua eliminazione dalla casa.

Non che Giulia Salemi avesse bisogno della benedizione di sua madre per iniziare una relazione, ma Fariba ha deciso di farle sapere comunque il suo parere sull’uomo. “All’inizio non mi piacevi” ha detto la donna a Pierpaolo Pretelli, “poi pian piano sei riuscito a sbloccare il lucchetto del mio cuore. Fuori da qua capirete se riuscirete a stare insieme”. Quando poi l’uomo ha risposto che anche lui ama molto Giulia Salemi, la Gregoraci ha sarcasticamente fatto finta di alzarsi per andare via.