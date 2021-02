GF Vip, bufera su Signorini: “Attacco sessista alla Gregoraci”

Nel corso della 36° puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rivolto una frase poco gentile (per usare un eufemismo) nei confronti di Elisabetta Gregoraci, sollevando un polverone.

E’ successo tutto mentre Elisabetta Gregoraci, ospite nello studio del Grande Fratello Vip, stava parlando per l’ennesima volta del flirt con Pierpaolo Pretelli. Di punto in bianco, davanti a milioni di telespettatori, il conduttore Alfonso Signorini si è rivolto all’ex moglie di Flavio Briatore con un frasario a dir poco infelice, reinventando un proverbio cinese e apostrofandola come una “mer*accia”.

Le parole incriminate di Alfonso Signorini

Sui social si è subito scatenata una vera e propria rivolta nei confronti di Alfonso Signorini. Il Codacons denuncia l’ennesimo caso di sessismo al GF Vip e torna a chiedere la chiusura della trasmissione: “Ancora frasi sessiste, va chiuso. Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini: ‘Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì’”.

Il Codacons chiede un provvedimento severo nei confronti di Alfonso Signorini da parte di Mediaset, tenuto conto che in un momento delicato come quello attuale nel contrasto al fenomeno della violenza delle donne, frasi come le sue in un programma televisivo così seguito rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora.

Già in passato vari personaggi – da Denis Dosio a Stefano Bettarini, da Fausto Leali a Filippo Nardi – sono stati puniti con la squalifica per aver usato un linguaggio inopportuno e offensivo verso la sensibilità degli spettatori. Cosa succederà ora ad Alfonso Signorini? Il giornalista e presentatore proverà a rimediare chiedendo scusa in diretta in occasione della prossima puntata, venerdì 5 febbraio?