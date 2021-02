Il pubblico del GF Vip si è infuriato per la mancata squalifica di Alda D’Eusanio: scopriamo cosa ha fatto la conduttrice.

L’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Alda D’Eusanio ha portato a numerose polemiche, soprattutto sui social dove il programma viene seguito come se si trattasse di una competizione sportiva. La conduttrice è conosciuta per il suo modo di fare diretto ed anche per l’utilizzo di un frasario che alle volte supera i limiti imposti per i programmi in diretta nazionale. Il suo modo di esprimersi colorito è esattamente ciò che ha portato gran parte degli spettatori a chiederne l’eliminazione immediata dal programma.

Ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato la questione in diretta, dicendo alla concorrente che la frase utilizzata ha offeso la sensibilità di molte persone. Il conduttore ha anche ricordato che per un modo di esprimersi similare Fausto Leali è stato cacciato dal programma. Ma cosa ha detto di preciso la D’Eusanio? Alda ha pronunciato la frase: “Perché vedi qualche ne**o da queste parti?“. Ad essere contestato è proprio vocabolo utilizzato, poiché nel tempo ha assunto una connotazione dispregiativa nei confronti delle persone di colore.

Alda D’Eusanio salvata da Signorini: scoppia la polemica sui social

Dopo aver affrontato la questione con la concorrente, Signorini ha aperto il televoto per far decidere al pubblico se eliminare o meno la D’Eusanio. Lei ha compreso l’errore ed invece di cercare di giustificarsi si è scusata con tutti coloro che si sono sentiti offesi da quella espressione. Successivamente il conduttore ha chiesto un parere ad Enock sull’accaduto e questo ha sottolineato come quella parola è da considerarsi offensiva qualunque sia il contesto in cui viene utilizzata. Lo stesso ha poi aggiunto: “Anche se mi fa un complimento questo termine non lo accetto”.

Chiuso il televoto anche perché l’applicazione si è bloccata per via dei tanti voti ricevuti, Signorini ha preso la decisione di non eliminare Alda ed ha spiegato il perché: “La parola che tu hai usato una sola volta è e resta un’offesa che urta la sensibilità di parecchie persone. Bisogna considerare che questa espressione infelice non era indirizzata volontariamente verso un’altra persona”. La decisione del conduttore, tuttavia, non è piaciuta moltissimi spettatori i quali l’hanno contestata veementemente sui social.

