Su Instagram fa discutere la confessione di Filippa Lagerback, le sue paure: “Ci sono cose che detesto…”.

La bella showgirl e modella Filippa Lagerback, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere per la storia d’amore con il suo collega Daniele Bossari, ma anche per la partecipazione a ‘Che tempo che fa’, usa il suo profilo Instagram per raccontarsi a cuore aperto ai suoi follower.

Nella sua ultima foto, appare sotto le coperte, escono fuori soltanto gli occhi e propone ai suoi fan un gioco, ovvero quello di confessarle le loro paure. Un gioco che inizia lei, spiegando di avere delle foibe molto particolari. Ma soprattutto di detestare alcuni comportamenti umani che sono molto comuni.

Le paure di Filippa Lagerback: la modella confessa ciò che detesta

“Oltre i ragni che mi terrorizzano detesto vedere gente che si lava i denti”, esordisce Filippa Lagerback nel suo post. Quasi subito sembra chiamare in causa, anche se indirettamente, il marito Daniele Bossari. Sottolinea infatti di detestare la gente “che cammina in giro per la casa”. C’è anche di peggio: ovvero quelli che lo fanno “in ufficio dopo pranzo, con lo spazzolino, magari con la schiumetta sulla bocca”.

Spiega che non solo è un comportamento che non le piace, ma che “anche nei film devo coprire gli occhi davanti a certe scene”. La modella lo dice un po’ sorridendo, un po’ diventando seria e conclude con un “Evviva i bagni separati in casa!”, confermando dunque che anche il marito è bersaglio di questa sua bizzarra polemica sui comportamenti umani. Il post si conclude con: “Lo so, sono strana… ora tocca a te!”. Chissà che non replichi proprio il marito.