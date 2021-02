Elisa Isoardi, fan preoccupati dalla foto: ma non è come sembra

Una foto apparsa su Instagram preoccupa i fan di Elisa Isoardi: cosa le è successo, ma non è come sembra, ecco la verità sullo scatto.

La conduttrice Elisa Isoardi, il cui profilo è molto seguito, racconta la propria quotidianità attraverso Instagram. In queste settimane, infatti, più volte una sua foto è stata oggetto di discussione. Questo perché lei non nasconde nulla a chi la segue, mostrandosi appunto giorno dopo giorno.

Dunque, la ex di Matteo Salvini è spesso al centro di discussioni giornaliere proprio per come appare in alcune foto. Se altre star dei social infatti tengono molto a essere precisissime, lei non si nasconde dietro al trucco. Anche per questa ragione, un’altra sua foto aveva già fatto parlare molto.

Una nuova foto di Elisa Isoardi preoccupa i fan

Ecco che poco fa è apparsa una foto in cui lei ha gli occhi gonfi, come se avesse pianto. I follower su Instagram, come sempre, si preoccupano e si chiedono che cosa le sia successo. C’è quindi chi evidenzia soltanto che nonostante la Isoardi non sembri in forma, è sempre molto bella. Ma tutta questa preoccupazione ha ragione di essere? Basterebbe leggere nella didascalia di Instagram per tranquillizarsi.

Infatti, Elisa Isoardi, con un bel po’ di punti interrogativi e di faccine sorridenti, commenta: “E struccarsi prima di andare a dormire?”. Una domanda che rivela dunque che quel nero intorno agli occhi è dovuto al fatto che le sia rimasto il trucco sul volto prima di andare a letto. Quindi, a quanto pare, non solo la conduttrice ha avuto una notte serena, ma si è alzata dal letto anche tanto tardi, considerata l’ora della pubblicazione.