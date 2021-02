Dustin Diamond, chi è la moglie Jennifer Misner: il doloroso addio

Jennifer Misner è stata per tanti anni insieme al celebre Dustin Diamond. La donna, durante la giornata di ieri, ha però dovuto dirgli addio.

Il cuore del mondo del cinema ha perso un battito durante la giornata di ieri, 1 Febbraio 2021. Il mitico Screech Powers di Bayside School ci ha lasciati a causa di una terribile malattia. Proprio così, il celebre attore Dustin Diamond non ce l’ha fatta, ed ha perso la sua battaglia contro un cancro aggressivo, che lo ha portato via nel giro di pochissime settimane. A piangere la scomparsa dell’uomo c’è di sicuro Jennifer Misner. La donna è stata l’amore di quasi una vita per Dustin, e ieri ha dovuto dire addio per sempre all’attore.

Dustin e Jennifer sono stati insieme per molti anni. Hanno coronato il sogno del matrimonio nel 2009, portando avanti, anche se con qualche alto e basso, una intensa storia d’amore. I due si sono conosciuti da giovani, e sono stati fidanzati a lungo, entrando a tutti gli effetti a far parte l’uno della vita dell’altra. Nel 2004 la coppia ha dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo, che ha portato in seguito alla fondazione della Dustin Diamond Foundation. Già nel 2013 cominciarono a circolare le prime voci inerenti alla loro separazione, che venne confermata non molto tempo dopo.

Non si conosce molto della vita di Jennifer Misner. La donna ha sempre scelto di rimanere lontana dal mondo dello spettacolo e dalla luce dei riflettori. Attaccata alla sua privacy e molto riservata, ha preferito non lasciar trapelare le sue informazioni personali. Di lei si sa che, dopo la separazione da Dustin, si è molto probabilmente trasferita in Pennsylvania. Adesso pare che lavori da diversi anni per un hotel, ricoprendo il ruolo di direttrice di marketing.

Dustin Diamond: la scomparsa del celebre attore a soli 44 anni

È stato il manager di Dustin Diamond ad annunciare, soltanto poco tempo fa, il 14 Gennaio 2021, la malattia dell’attore. L’uomo ha dichiarato pubblicamente che la celebrità era affetta da un carcinoma ai polmoni, già al quarto stadio, quello terminale. Dustin era dunque malato da diverso tempo, ed ha trascorso le sue ultime settimane in California, all’interno di un ospedale. È passato a miglior vita ieri, il 1 Febbraio 2021, all’età di soltanto 44 anni. I suoi cari e tutti i suoi fan non dimenticheranno mai l’uomo, che vivrà per sempre nel ricordo di gli ha voluto bene e di chi lo ha ammirato.