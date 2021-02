Daydreamer, trama e anticipazioni: i colpi di scena del 2 febbraio

Questa sera andrà in onda un’altra puntata della serie tv Daydreamer: trama, anticipazioni e colpi di scena del 2 febbraio.

Per gli appassionati della serie tv Daydreamer oggi ci sarà un nuovo appuntamento su Canale 5. Come ogni martedì l’orario da segnare in agenda sono le 21.22, esattamente un minuto dopo il riassunto delle precedenti puntate. Riassunto che vi consigliamo di non saltare se per caso aveste perso la puntata di settimana scorsa, poiché ogni volta la trama è ricca di colpi di scena e di eventi che sono essenziali per comprendere cosa si sta verificando a schermo.

Vi ricordiamo inoltre che la Soap turca va in onda nel daytime su Canale 5 dalle 16.45 alle 17, si tratta di episodi frazionati in cui è possibile vedere ben poca trama. Il martedì, però, in prima serata vengono trasmessi 3 episodi per intero. In quelli di questa sera troveremo diverse novità che metteranno a repentaglio la storia d’amore tra Can e Sanem.

Daydreamer, anticipazioni e colpi di scena del 2 febbraio

Archiviate le incomprensioni che avevano portato ad un allontanamento sofferto, Can e Sanem sono tornati insieme, ma la serenità non durerà a lungo. Una nuova crisi scoppia quando la bella scrittrice accetta di firmare il contratto con Yigit. La giovane non sospetta che il suo nuovo capo è invaghito di lei e s’infastidisce per l’atteggiamento troppo possessivo del fidanzato. La giovane potrà iniziare a lavorare al suo libro, ma presto verrà turbata dalla reazione sorprendente di Can.

Nel frattempo Huma, madre di Can ed Emre, cerca di screditare le sorelle Aydin di cui i figli sono innamorati. La donna le ritiene inadatte come compagne dei suoi eredi poiché appartenenti ad una classe sociale inferiore a quella della famiglia Divit. Tuttavia i suoi sforzi di separare i figli da Sanem e Leyla saranno vani. Infine si evolverà la storia tra CeyCey e la splendida Ayhan. L’uomo recapita l’abito da sposa della nonna alla ragazza, facendole intendere di volerla sposare. In realtà vuole inscenare il matrimonio per togliersi pressione di dosso e si trova incastrato in un mare di bugie dalle quali non sa più come uscire.

