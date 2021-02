Coronavirus 2 febbraio, netto calo dei positivi: 10mila in meno

By

Emergenza Coronavirus oggi 2 febbraio in Italia, netto calo dei positivi: 10mila in meno, la situazione e tutti i dati.

Arrivano anche oggi puntuali i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia e ancora una volta va sottolineato che della temuta terza ondata non c’è al momento nemmeno l’ombra. Preoccupa ancora una volta il dato sui ricoverati, al secondo aumento consecutivo, mentre tornano a scendere le terapie intensive.

Ma andiamo con ordine: anche oggi si mantiene sotto 10mila il numero di nuovi contagi. Sono infatti 9.660 su un totale di 244.429 test antigenici e molecolari effettuati. Questo vuol dire che l’incidenza tra tamponi positivi e totale di tamponi effettuati oggi è addirittura sotto il 4%.

Dati Coronavirus oggi 2 febbraio in Italia: la situazione

Si mantiene stabile di poco sotto i 20mila il numero dei nuovi guariti e dimessi, ma c’è un altro dato negativo, ovvero i 499 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Questo vuol dire comunque che sono circa 10mila in meno gli attualmente positivi e perciò oggi nel nostro Paese abbiamo 437.765 malati di Covid-19. Di questi, 22.531 sono ricoverati in ospedali. Il dato comprende i ricoveri in terapia intensiva, che sono 2.214 (-38 rispetto a ieri).

I nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva sono stati nelle ultime ore ben 158. Altro dato importante è la tendenza degli ultimi sette giorni, nel corso dei quali ci sono stati 12.093 casi in media al giorno. Ancora una volta il dato è stabile rispetto a sette giorni fa. Invece, i decessi sono stati l’11% in meno rispetto ai sette giorni precedenti e i nuovi ingressi in terapia intensiva mantengono un calo importante del 15% medio giornaliero.