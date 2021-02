Castan, intervento violento dell’ex Roma: calcio in faccia choc – VIDEO

Ve lo ricordate Leandro Castan? L’ex difensore della Roma è stato protagonista in negativo di un intervento incredibile

Un calcio in faccia al portiere. Leandro Castan, ex difensore della Roma ed attualmente al Vasco Da Gama, è stato protagonista di un intervento incredibile, ma subito ha chiesto scusa. Un intervento sul portiere del Bahia Douglas con il filmato che ha fatto il giro del mondo sui social e non solo. Subito sono arrivate le scuse del centrale difensivo brasiliano al portiere Douglas: “Non volevo farti male”. Per lui cinque punti di sutura, ma per fortuna il peggio è passato.

