Carlotta Dell’Isola, “Vuoi sposarmi” con bestemmia dal suo Nello VIDEO

Proposta di matrimonio decisamente singolare, quella che Carlotta Dell’Isola ha ricevuto dal fidanzato al Grande Fratello Vip 2020.

Circostanza molto controversa quella avvenuta al Grande Fratello Vip 2020. Riguarda Carlotta Dell’Isola ed il suo fidanzato Nello Sorrentino, con in particolare quest’ultimo finito al centro di una polemica. L’uomo infatti, nel corso di una romantica dichiarazione d’amore, si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia. Lui ha fatto a lei una vera e propria proposta di matrimonio in piena regola.

Soltanto che si è impappinato con le parole e questo lo ha portato ad imprecare, anche se il tutto si è svolto con un sorriso sulle labbra. Va però detto che un gesto del genere è sempre da condannare. Cosa che molti utenti hanno fatto e stanno continuando a fare, puntando il dito contro il fidanzato di Carlotta Dell’Isola. Lui era anche molto emozionato, se questo può essere sufficiente a fargli da attenuante. Ma sulle prime nessuno ci ha fatto caso o ha voluto dargli peso.

Carlotta Dell’Isola, il fidanzato bestemmia in diretta al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Per Carlotta, ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, l’amarezza per essere dovuta uscire è stata subito mitigata dalla proposta di convolare a nozze fatta dal suo Nello. Il quale ha anche ricevuto un apprezzamento decisamente originale da parte di Alfonso Signorini in persona.

Il conduttore del GF Vip 2020 ha affermato di trovarlo “tale e quale a Rocco Siffredi. Sei un bravo ragazzo, solo un pò sborone a volte”. Con tale parola pronunciata con una ‘r’ di troppo che ha suscitato della comprensibile ilarità. Certo è che Carlotta ricorderà per sempre la proposta di matrimonio ricevuta. Con due gaffe del genere del resto come fare per dimenticare?