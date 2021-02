Barbara D’Urso, la vecchia foto che scatena la crudele ironia dei social

Barbara D’Urso con l’ex compagno e i loro figli: un tenerissimo scatto del passato riunisce tutta la famiglia, ma al web non sfugge un “particolare”.

Nel suo ultimo scatto condiviso sui social Barbara D’Urso ha voluto mostrare il suo lato tenero tornando indietro nel tempo. Nella foto riportata qui sotto (da Instagram) la conduttrice è nelle vesti di una giovane e dolcissima mamma insieme al suo ex compagno ed ai loro due figli. Una bella famigliola al completo, felice e a quanto pare spensierata. Ne è passata di acqua sotto ai ponti…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso di nuovo sotto attacco

“La felicità ❤️❤️❤️❤️”: così scrive Barbara D’Urso nella breve ma efficace didascalia che accompagna la foto in questione, con tanto di hashtag: “#gliamoridellamiavita“. Come detto, lo scatto che risale a molti anni fa, quando Barbarella era una giovanissima mamma di due splendidi bimbi. Dall’amore tra lei e il produttore cinematografico Mauro Berardi sono nati Giammauro nell’86 ed Emanuele nell’88.

Nel post pubblicato poche ore fa nella sua galleria social, la D’Urso ha voluto ricordare quel dolcissimo momento rivelandosi chi sono le persone per lei più preziose. Giammauro oggi ha 35 anni ed è un medico, Emanuele ne ha 33 anni ed è un fotografo, e la mamma si dice immensamente fiera di loro!

Leggi anche –> Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta contro l’ospite: “Noi siamo poveracci”

Il popolo di Instagram, però, si è concentrato sull’aspetto estetico di Barbara D’Urso, non senza un po’ di crudele ironia. “Quando ancora non eri passata dal carrozziere per fare il tagliando 💉😅😅😅😅” chiosa un utente. Un altro rincara la dose domandando: “Vedete che è tutta plastificata? Vi ricordate come era?”. E ancora: “Nessun ritocco barbara 😂😂”, “Quando non usavi filtri”, “Senza maschera sei in mezzo cesso 😱”. Su certe cose, si sa, la rete non perdona…

Leggi anche –> Barbara D’Urso, nostalgia di Can Yaman: ecco il suo desiderio proibito