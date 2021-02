Anna Falchi “in tiro” sul divano: “Bello poterlo fare”

By

Anna Falchi è tornata in forma e non ne fa mistero su Instagram. La bella attrice ha deliziato i suoi fan con uno scatto davvero bollente.

Sarà la primavera che comincia timidamente a bussare alle porte, il clima nazionale meno teso per il parziale superamento dell’emergenza Coronavirus, o forse qualche altra sconosciuta ragione più intima e privata. Sta di fatto che Anna Falchi è tornata in ottima forma e non ne fa mistero sul suo profilo Instagram.

Il risveglio dei sensi di Anna Falchi

Anna Falchi si è appena mostrata a suoi numerosi e fedelissimi fan in elegantissima mise rossa, sdraiata sul divano e con una vertiginosa scollatura. Ovviamente è stata subito pioggia di like, condivisioni e commenti entusiastici, soprattutto da parte del pubblico virtuale maschile.

“Che gusto c’è mettersi un po’ in tiro solo perché è #zonagialla? A me sembra di rivivere!” confessa la bella attrice e showgirl. “Che poi non si fa nulla di particolare eh, sia chiaro, ma almeno si può andare a prendere un caffè , un ristorantino… Bello poter riassaporare cose semplici…”. Con tanto di hashtag: #vita #imieiattimi #annafalchi.

Solo poche ore prima Anna Falchi ha postato una foto, sempre sul suo profilo Instagram, che ha esaltato i follower con un messaggio in onore della sua squadra del cuore, la Lazio, per festeggiare il 3-1 sull’Atalanta: “La vendetta è un piatto da servire freddo… La Lazio oggi ha dimostrato contro l’Atalanta, freddezza, determinazione e fame di vittoria! E andiamoooo!”. Il riferimento era all’eliminazione dalla Coppa Italia di mercoledì scorso…

