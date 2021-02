Andrea Vianello, chi è moglie Francesca Romana Ceci: età, foto, carriera

By

La vita privata di Andrea Vianello, chi è la moglie Francesca Romana Ceci. sua collega giornalista: età, foto, carriera.

Classe 1970, Francesca Romana Ceci è una giornalista, che lavora a Radio Uno. Proprio in Rai ha conosciuto il marito suo collega, Andrea Vianello. Insieme hanno vissuto una lunga storia d’amore, ma anche di sofferenza. La donna infatti è stata al fianco del marito e collega quando questi è stato colpito da un ictus.

La coppia del mondo del giornalismo italiano ha tre figli: Vittoria, Goffredo e Maria Carolina. La Ceci così si racconta sul sito del programma radiofonico che conduce: “Sono cresciuta con la passione del giornalismo e della radio essendo figlia di una giornalista radiofonica del Gr2”. Moglie e figlia d’arte, dunque, la giornalista ha raccontato la malattia del marito.

La vicenda di Francesca Romana Ceci, al fianco del marito Andrea Vianello

Lo ha fatto nel corso di un’ospitata al programma ‘Vieni da me’, nel 2019, alla prima apparizione insieme al marito Andrea Vianello. Francesca Romana Ceci ha spiegato: “È bello poterlo raccontare con il sorriso… Tenere tutto insieme è stato difficile, non dover mai cedere, non crollare mai, esserci sempre. Però alla fine è andata avanti, e anche velocemente, senza pensarci troppo”. Ma la malattia del marito non è stato l’unico dramma che ha colpito la donna.

Infatti, la Ceci ha perso entrambi i genitori in età adolescenziale ed era figlia unica. Questo non le ha tolto la forza d’animo nell’affrontare la sua vita e oggi è dunque un’affermata giornalista. Il marito raccontando di lei ha spiegato che si tratta di “una donna straordinaria e molto forte”, che ha superato le “diverse difficoltà” che la vita le ha presentato in tutti questi anni.