Valeria Marini risponde alle accuse lanciate dall’ex fidanzato Gianluigi Martino, chiedendogli di non mettere in mezzo sua madre.

Nella puntata di ieri sera di ‘Live Non è la D’Urso‘ Valeria Marini è stata chiamata per un confronto con l’ex fidanzato Gianluigi Martino. Dopo la fine del rapporto la soubrette non ha voluto rilasciare interviste, evitando di diffondere le ragioni per cui era terminato. Da qualche tempo a questa parte, invece, lui sta rilasciando diverse interviste allo scopo di fare emergere la propria verità sulla loro relazione.

Proprio perché Gianluigi ha già dato la sua versione dei fatti, tra gli altri anche alla D’Urso, Barbara mostra una clip riassuntiva delle posizioni prese dall’ex fidanzato. In questa emerge come secondo Martino la causa della fine del rapporto con Valeria sia stata l’intromissione della madre di lei. Questo è arrivato a dire che Valeria Marini sarebbe addirittura succube della donna.

Valeria Marini risponde alle accuse dell’ex fidanzato: “Lascia stare mia madre”

Dopo aver ascoltato la clip, Valeria si è mostrata molto infastidita, soprattutto perché l’uomo ha tirato in ballo la madre, donna con cui ha un rapporto meraviglioso. Quando la conduttrice le chiede come commenta queste frasi, infatti, risponde: “Non sono venuta qui a fare diatribe, a rispondere a cose che non sono vere. Non ho mai fatto nessuna dichiarazione quando ho deciso di chiudere il rapporto. L’unica cosa vera che ha detto è che ci sono state tante tensioni, mia madre non c’entra niente”.

In seguito Valeria ha avuto modo di confrontarsi direttamente con l’ex fidanzato e tra i due c’è stato un diverbio acceso. Barbara D’Urso le ha chiesto se volesse entrare in ascensore con Gianluigi, ma lei ha rifiutato categoricamente: “Quello che mi dispiace è che lui si è permesso di andare a fare interviste. Chi si permette di parlare di mia madre non è degno”. Barbara si è infastidita per la decisione di non entrare nell’ascensore e le ha detto: “Te sei simpatica, ma un’altra al posto mia si arrabbierebbe moltissimo”, frase a cui Valeria ha risposto: “Ma perché? Guarda che ti faccio fare più audience stando qui”, e la conduttrice le ha risposto: “A me non interessa dell’audience”.

