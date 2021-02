Uomini e Donne, Gemma spiazza tutti: la frase indecente

Il pubblico di Uomini e Donne è stato spiazzato da una frase pronunciata da Gemma Galgani. Anche Maria ha portato una sorpresa in studio.

Lo studio di “Uomini e Donne” è stato stupito oggi quando la padrona di casa Maria De Filippi si è presentata con Saki, il cagnolino di Alessio Sakara. Il cucciolone è un ospite speciale, ma anche inaspettato.

Nessuno pensava di poter vedere in trasmissione Saki, in quanto nonostante il pubblico lo conosca bene, non era mai stato presente in studio. Maria De Filippi ha già presentato il cagnolone di fronte alle telecamere, durante la puntata finale di “C’è Posta per Te“. I fan sono andati in delirio vedendo l’ospite speciale, che ha rubato la scena agli ospiti presenti. “Pazzesca“, hanno scritto alcuni utenti sui social riferendosi alla conduttrice. Il cane è diventato un protagonista della televisione italiana qualche anno fa, dopo la partecipazione alla prima serata del sabato.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 1 febbraio

LEGGI ANCHE -> Anna Turchetto, ex Uomini e Donne denuncia: “Lavoro perso, io discriminata”

Gemma Galgani spiazza il pubblico di Uomini e Donne

Saki è uno Staffordshire Bull Terrie che ha conquistato sin da subito il pubblico di Canale 5. E’ apparso per la prima volta in televisione a gennaio 2014, prendendo parte ai saluti finali di “C’è Posta per Te“. Il proprietario non è Maria De Filippi, bensì Alessio Sakara, campione di arti marziali e volto di “Tu si que vales“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Alessio Sakara è il fidanzato di Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi. Ora i telespettatori l’hanno rivisto nel corso della puntata di “Uomini e Donne“, seduto al fianco della padrona di casa sugli scalini. Maria ha avuto modo di presentare il nuovo cavaliere di Gemma Galgani, Maurizio. Durante una discussione con Tina Cipollari, è stata ripresa proprio dalla De Filippi. “Sono quattro anni che non vedevo se..o“, ha detto la dama torinese. La conduttrice l’ha ripresa ridendo: “Gemma ma quest’anno…Cioè…“, facendo comprendere di aver trovato strana l’affermazione della tronista.