Toy Boy: nella nuova stagione anche Michele Morrone e Federica Sabatini

La seconda stagione di “Toy Boy” su Netflix è stata confermata con due aggiunte al cast: Michele Morrone e Federica Sabatini.

“Toy Boy” è una serie crime spagnola andata originariamente in onda su Atena 3 nel 2019, ma resa famosa in Italia da Netflix. La serie segue la storia di Hugo, uno spogliarellista accusato dell’omicidio del marito di una delle sue clienti. Aiutato dall’avvocatessa Triana, a sette anni dalla condanna l’uomo ha finalmente la possibilità di riscattarsi e provare la propria innocenza.

Un cast spagnolo con due aggiunte italiane

Dalla Spagna sono trapelate alcune notizie su come andrà la seconda stagione di “Toy Boy”: probabilmente il pubblico potrà vederla nel 2022, siccome le riprese sono già in corso sulla Costa del Sol. Come nuove aggiunte del cast di “Toy Boy” Morrone e Sabatini interpreteranno due fratelli italiani, proprietari di un night-club e probabili mandanti dell’esplosione che ha distrutto il club “Inferno” e ferito Triana. In questa nuova stagione, infatti, il protagonista Hugo cerca vendetta proprio in nome dell’avvocatessa che lo ha aiutato.

Michele Morrone si è fatto conoscere nel 2020 con il controverso film di Netflix “365 giorni”. Nella pellicola (ispirata all’omonimo romanzo polacco) Morrone ha interpretato Massimo Torricelli, boss mafioso che si innamora della protagonista Laura Biel. In una strana versione (molto più erotica) di “La bella e la bestia”, Massimo rapisce la giovane Laura dandole un anno per innamorarsi di lui.

Federica Sabatini invece è conosciuta per il personaggio di Nadia nella serie televisiva “Suburra” ispirata all’omonimo film del 2015. Anche questa serie è stata distribuita da Netflix (anzi, si tratta proprio della prima serie italiana ad aver attirato l’attenzione del sito).

Federica Sabatini è entrata a far parte del cast di “Suburra” nella seconda stagione come uno dei personaggi principali. La serie segue le vicende di alcuni persone (politici e non) coinvolti negli affari malavitosi di Roma.