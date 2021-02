Test piscologico, scopri cosa blocca la tua felicità in amore

Questo semplice test basato sull’osservazione di un’immagine punta a scoprire cosa ti blocca nel raggiungere la felicità in amore.

I test che si trovano su internet in genere si basano sull’osservazione di un’immagine. Questa può contenere un’illusione ottica o più elementi a schermo. Il funzionamento di questi test è semplice, vi viene chiesto di osservare le immagini e capire quale degli elementi a schermo vi colpisce in un primo momento. Come intuirete il risultato del test non può essere considerato scientifico o infallibile, ma solo ludico e dimostrativo.

Nel test odierno vi viene mostrata un’immagine che contiene due sagome di animali conosciuti in tutto il mondo, dunque facilmente individuabili. Una di essere si trova all’interno dell’altra e per mostrarsi utilizza una differenza cromatica d’impatto (bianco/nero) dunque è impossibile che non la notiate. Il gioco infatti consiste non nell’individuare entrambe le immagini, ma nel capire quale delle due attira prima la vostra attenzione.

Test psicologico, scopri cosa blocca la tua felicità in amore

Inutile soffermarci oltre, illustrandovi per esempio quali sono le due figure che si vedono nell’immagine (sono palesi), dunque vediamo cosa vi impedisce di essere felici in amore.

Volpe

Secondo il test, se la prima cosa che vedete è la sagoma di una volpe significa che siete delle persone autosufficienti, che non sentono il bisogno di stare in coppia per avere un equilibrio. Spesso pensate che l’essere in coppia possa limitare il vostro potenziale e che vi possa impedire di raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia dovreste anche considerare il fatto che una relazione possa essere felice e che il vostro partner invece di frenarvi potrebbe fungere da stimolo e supporto per il raggiungimento di ciò che più desiderate.

Coniglio

Se invece avete notato prima il coniglio, significa che siete delle persone che non temono di manifestare i propri sentimenti. Per voi l’amore è una parte fondante della vita e quando provate qualcosa per qualcuno siete in grado di condividere il vostro mondo, dare passione, affetto e presenza costante. Siete persone che riescono a percepire i sentimenti degli altri e questo vi permette di vivere emozioni intense. A volte, però, la vostra generosità sentimentale è controproducente, visto che dimenticate di pensare al vostro benessere pur di rendere felici gli altri.

