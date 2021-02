Sabrina Salerno, la didascalia del post su Instagram spiazza i fans: le sue due ossessioni sono decisamente inusuali e prova di grande autostima.

La bellissima Sabrina Salerno ha spiazzato il suo pubblico di Instagram con una confessione un po’ egocentrica nascosta “tra le righe”. La showgirl ha postato una foto che la ritrae in abiti sportivi (ma perfettamente truccata), probabilmente intenta ad iniziare un allenamento in palestra. Sullo sfondo della fotografia, infatti, si intravede un attrezzo da ginnastica. Ma quello che ha stupido i fans non è stata l’ambientazione della foto pubblicata, quanto piuttosto la didascalia che la accompagna.

Sabrina Salerno, ossessionata da se stessa? La confessione nascosta su Instagram

Sabrina Salerno ha accompagnato lo scatto da una didascalia particolare e un po’ egocentrica, che ha lasciato i fans decisamente dubbiosi sul significato. “A ognuno la propria ossessione… chi per qualcuno, chi per qualcosa e chi per se stesso” ha scritto Sabrina sotto la foto. Sembra proprio che la donna abbia voluto confessare, non troppo direttamente, la grande passione che nutre per la palestra e l’esercizio fisico. Ma quel “e chi per stesso” sottolinea anche la grande autostima di Sabrina, che pare essersi dichiarata ossessionata da se stessa.

Nei commenti del post, però, c’è chi la avverte: “Meglio comunque non avere ossessioni. Le ossessioni non ci rendono liberi. Ci rendono schiavi come prigionieri all’interno di un labirinto dal quale non usciremo mai. Ci impediscono di spiccare il volo tarpandoci le ali”, ha scritto qualcuno. E seppure la maggior parte dei commenti alla foto siano lodi e complimenti, l’affermazione scritta dalla cantante ha sicuramente stupito i suoi fans.