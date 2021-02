Riccardo Fogli, chi è l’ex Stefania Brassi: età, carriera, foto, vita privata

Riccardo Fogli è stato fidanzato in passato con Stefania Brassi, vediamo chi è: età, carriera, foto e vita privata della donna.

Stefania Brassi è divenuta nota al grande pubblico all’inizio degli anni ’90. In quel periodo, infatti, stava girando le scene del film ‘Dov’era lei a quell’ora?’ e sul set ha fatto la conoscenza di Riccardo Fogli che per l’occasione aveva il doppio ruolo di Andrea Del Bianco e Enrico Brancati. A quell’epoca l’ex musicista dei Pooh era ancora sposato con Viola Valentino, la prima moglie, con la quale però c’erano già dei problemi.

L’incontro con Stefania è stato travolgente dal punto di vista emotivo. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha convinto Riccardo a prendere la decisione di lasciare Viola. I due hanno cominciato a frequentarsi dopo pochi giorni e sono andati a convivere qualche tempo dopo. Nel 1991 è nato il loro unico figlio Alessandro Sigfrido, lo stesso anno giunge l’ufficializzazione del divorzio del musicista dalla prima moglie e sembra che tra i due si avvii un percorso familiare che conduca al matrimonio.

Stefania Brassi, chi è l’ex compagna di Riccardo Fogli

In realtà il loro rapporto s’interrompe nel ’95. Stefania e Riccardo adesso sono in buoni rapporti (anche se inizialmente qualche diatriba c’è stata). Il musicista s’innamorerà dopo poco di Karin Trentini, la sua attuale moglie (si sono sposati nel 2010). Mentre lei deciderà sin da subito di non porre sotto i riflettori la sua storia con Fogli e nemmeno le ragioni che hanno portato alla separazione, preferendo continuare la sua carriera ed evitando che i dettagli sulla sua vita privata finissero in pasto ai media.

La parentesi cinematografica di Stefania si è sviluppata soprattutto tra gli anni ’70 e gli anni ’90, mentre successivamente l’attrice ha preferito il teatro al grande schermo. Sulla sua carriera, così come sulla vita privata attuale, purtroppo non ci sono informazioni pubbliche.

