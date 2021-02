Una donna di 48 anni è stata arrestata dopo che il cadavere della madre è stato trovato nel congelatore: l’ha nascosto per 10 anni.

Una notizia di cronaca sconvolgente è emersa nelle scorse ore da Tokyo, in Giappone. Un’impresa di pulizia si è imbattuta nel cadavere di una donna conservato nel congelatore di uno degli appartamenti di uno stabile appartenente all’amministrazione comunale. Gli addetti alle pulizie dell’impresa hanno immediatamente chiamato la polizia e interrotto le operazioni per permettere agli agenti di analizzare la scena e trovare indizi utili al caso.

In base a quanto emerso dai tabloid britannici (in Italia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa) che hanno riportato in occidente l’accaduto, a nascondere il corpo della donna nel congelatore era stata la figlia Yumi Yoshino, una donna di 48 anni. A quanto pare la donna aveva nascosto il cadavere della madre 10 anni prima, subito dopo la sua morte, non informando nessuno della tragica scomparsa.

Donna nasconde il cadavere della madre per 10 anni nel congelatore per paura dello sfratto

In seguito all’interrogatorio della polizia si è scoperto che Yumi aveva deciso di non denunciare la scomparsa della madre per una questione affettiva, non voleva separarsi da lei, ma anche per una questione d’interesse: temeva infatti che l’amministrazione comunale le avrebbe tolto la casa. Questa era stata assegnata alla madre e con ogni probabilità, una volta scoperta la morte, sarebbe stata assegnata ad un’altra persona.

Insomma la signora Yoshino si è resa protagonista di una truffa, messa in atto per timore di rimanere in strada e necessità di avere un tetto. Dopo il ritrovamento del cadavere, la signora giapponese è stata arrestata e accusata di occultamento e abbandono di cadavere.

