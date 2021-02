By

Meteo di inizio febbraio: che tempo farà in Italia. Le previsioni.

Il mese di febbraio inizia all’insegna del tempo instabile in Italia, con cieli nuvolosi, piogge e rovesci. IL maltempo, comunque, non sta interessando allo stesso modo tutta la Penisola, dove non mancano zone con maggiori schiarite

Nel prossimi giorni, poi, il freddo invernale lascerà spazio a un rialzo delle temperature su valori primaverili. Ecco cosa bisogna aspettarsi dal meteo di inizio febbraio. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio

Meteo di inizio febbraio: il tempo in Italia

Quest’anno i cosiddetti Giorni della Merla non sono stati freddi come da tradizione. Sebbene nella giornata di domenica 31 gennaio le temperature si siano abbassate, rispetto ai giorni precedenti. L’Italia è stata comunque colpita dal maltempo, con piogge e rovesci al Centro Sud. Mentre la situazione meteorologica è migliorata al Nord.

A inizio della nuova settimana e del nuovo mese di febbraio, il tempo instabile insisterà ancora su buona parte d’Italia, in particolare sul versante occidentale e sul basso versante tirrenico, dove si concentreranno i fenomeni più intensi, tra piogge e rovesci. Un altro fronte perturbato, invece, ha raggiunto le regioni di Nord-ovest portando nevicate sulle Alpi occidentali di confine e alcune piogge su Liguria di Levante, alta Toscana e Sardegna occidentale. Come riporta 3bmeteo. Questa ondata di maltempo è effetto delle correnti perturbate in arrivo dall’Atlantico.