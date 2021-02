Mara Venier, le parole di supporto al marito: “Non essere triste”

By

Mara Venier pubblica un post dolce per il marito in cui lo invita a guardare con positività la vita in vista del traguardo raggiunto.

Mara Venier ha dimostrato in diverse occasioni di essere una donna di cuore, una donna capace di mostrare empatia nei confronti del prossimo. Un tratto caratteriale che le ha permesso di ottenere l’affetto non solo dei colleghi e di chi la conosce, ma anche quello di chi la osserva attraverso uno schermo. L’epoca social, inoltre, le ha consentito di ampliare la cerchia di persone che la stimano e la seguono ogni giorno con affetto.

Su Instagram Mara Venier mostra scene di vissuto quotidiano. Negli anni l’abbiamo vista mentre passa del tempo insieme al nipote Claudio, mentre cucina ascoltando musica, mentre spazza il terrazzo e mentre scherza insieme al marito. Uomo che le sta accanto ormai da anni e che riesce a sollevarle il morale anche nei momenti più bui. Un esempio dell’apporto emotivo che il marito le riesce a dare lo si è visto quando Mara si è rotta la gamba alla fine della passata stagione televisiva.

Mara Venier, il messaggio dolce per il marito: “Non essere triste”

Ovviamente questo apporto emotivo è ricambiato da Mara, la quale è sempre presente per Nicola Carraro quando ne ha bisogno. Lo è stata a dicembre 2019, quando l’uomo ha contratto una brutta polmonite e si è temuto per il peggio. All’epoca non era ancora emerso il Covid-19, ma la conduttrice si è detta sicura che il suo Nicola possa averlo contratto. Ormai è passato più di un anno da quella brutta disavventura ed il marito sembra stare bene.

Oggi Nicola compie 79 anni e Mara gli ha voluto immediatamente regalare una sorpresa: una bellissima torta di compleanno al cioccolato. Il momento in cui il marito spegne le candeline è stato immortalato e successivamente pubblicato sul profilo Instagram della conduttrice. Nel post Mara scrive: “Buon compleanno amore mio …..non essere triste!!!!! Io ci sono sempre”.

