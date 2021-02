Magalli Adriana Volpe, nuova frecciata: “Ma sei ossessionato” VIDEO

By

Altro duello Magalli Adriana Volpe a distanza, con la singolar tenzone che dopo anni ancora non accenna minimamente a placarsi.

Ancora una volta si riparla della querelle Magalli Adriana Volpe. E proprio come nell’ultima circostanza, è di nuovo lui a dare adito alle polemiche. Il tutto è accaduto a mezzo social nel corso di una diretta tenuta con Monica Leofreddi.

L’esperto conduttore televisivo romano, da una vita al timone del programma di Rai 2 ‘I Fatti Vostri’, ha fatto un accenno a Stefania Orlando. L’ex moglie di Andrea Roncato aveva affiancato il 73enne romano in alcune edizioni passate della trasmissione. E la Orlando si becca solo complimenti su complimenti da parte di Magalli, il quale la ritiene sprecata per la sola pubblicità. “Lei meriterebbe un programma tv tutto suo, del resto ce ne stiamo accorgendo grazie al suo percorso al Grande Fratello Vip”. Il reality non è tra i programmi preferiti del buon Giancarlo, il quale comunque si mantiene informato sulle vicende della casa.

Magalli Adriana Volpe, ennesimo round a distanza

“Sto seguendo Stefania al GF Vip, un pochino. Pure lei è rimasta vittima sempre della stessa persona”. Un rimando sibillino che sembra essere un chiaro riferimento proprio alla faida Magalli Adriana Volpe. A quel punto la Leofreddi sorride e chiede spiegazioni, scherzando su questa ossessione, e Magalli risponde franco: “La gente non sa ed incolpa me”. Il riferimento fatto dal conduttore Rai non è molto chiaro. Sembra quasi che voglia tirare in ballo una discussione tra la Volpe e la Orlando, ma il rapporto tra le due sembra essere molto buono.

Infatti Adriana ha anche ospitato Stefania pochi mesi fa all’interno della sua trasmissione ‘Ogni Mattina’ su Tv8. Da questo punto di vista c’è da dire che la ‘coppia’ nemica Magalli Adriana Volpe quindi qualcosa in comune ce l’ha. Ovvero la stima nei confronti di Stefania Orlando. Per la quale tra l’altro si profila un nuovo reality show a breve. A lei viene attribuito infatti il possibile ruolo di opinionista in studio de ‘L’Isola dei Famosi’ che partirà il prossimo 8 marzo.