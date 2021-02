Laetitia Casta di nuovo incinta, arriva il quarto figlio a 43 anni

La modella francese Laetitia Casta è in dolce attesa. Arriva la notizia della gravidanza a 43 anni, la prima con il marito Louis Garrel.

Per la modella francese Laetitia Casta sono in arrivo bellissime notizie. A 43 anni arriva un bebè dal marito Louis Garrel, il quarto figlio per l’attrice francese, che è stata recentemente avvistata dal settimanale Gente per le vie di Parigi.

Laetitia Casta si recava al conservatorio di Parigi per seguire delle lezioni di musica quando i fotografi del settimanale Gente l’hanno avvistata. Inconfondibile il pancione che spunta fuori dal cardigan rosa dell’attrice e annuncia la quarta gravidanza. L’ex valletta di Sanremo 1999 è probabilmente al quarto mese di gravidanza, ma non si hanno ancora notizie sul sesso del bambino.

Laetitia Casta, il primo figlio con il marito Louis Garrel

L’attrice francese Laetitia Casta ha già 3 figli: Sahteene, nato dalla storia d’amore con Stéphane Sednaoui. Gli altri due, Orlando, di 14 anni, e Athena, di 11 anni, nati dal matrimonio con Stefano Accordi. Per il marito Louis, con cui si è sposato nel 2017, si tratta del primo figlio biologico. L’attore ha già una figlia che ha adottato con la ex Valeria Bruni Tedeschi, di nome Oumy, di origine senegalese.

Per il momento né Laetitia né Louis hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Il 2021, però, si preannuncia molto intenso per entrambi: sia per la nascita del loro primo figlio insieme, sia per l’uscita al cinema della commedia “Crusade“, diretta dallo stesso Garrel in cui recitano entrambi.