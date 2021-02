Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? La verità su quanto accaduto

Karin Trentini è stata nell’occhio del ciclone per una polemica sul suo presunto tradimento del marito Riccardo Fogli. Ecco cos’è successo.

Le voci e i gossip riguardo questa vicenda si sono ormai sedati, ma è indubbio che tra la Trentini e Fogli ci siano stati momenti burrascosi.

La bufera era scoppiata mentre il cantante stava partecipando a “L’Isola dei Famosi“. Ad insinuare il dubbio erano stato Fabrizio Corona con un video-messaggio.

Karin Trentini e il presunto tradimento: ecco la sua versione

L’altra persona coinvolta nella faccenda era Giampaolo Celli, un fotografo. Lui e la Trentini si conoscono per motivi lavorativi dato che la donna è una modella. Man mano che la vicenda andava avanti, diventava sempre più complicata e oscura.

Leggi anche -> Karin Trentini, cosa fa la moglie di Riccardo Fogli? Lavoro, vita, foto

Il popolo del web si era allertato a causa di alcuni post compromettenti pubblicati sull’Instagram di Karin Trentini. Le foto in cui la ritraggono con Celli erano state giudicate un po’ troppo confidenziali. Dal canto suo, la modella si è subito difesa rimarcando il fatto che se avesse davvero avuto una relazione con il fotografo, sicuramente non avrebbe reso note certe immagini. Sempre la donna avrebbe anche affermato che al momento di quegli scatti, Riccardo Fogli sarebbe stato presente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il cantante però ha esplicitamente dichiarato di non conoscere il Celli e di non essere stato lì al momento delle foto. Una vicenda che ha fatto passare dei momenti difficili e molto tesi alla coppia, soprattutto perché al momento dell’accaduto l’artista si trovava in Honduras.

Leggi anche -> Riccardo Fogli, chi è la figlia Michelle: età, foto, curiosità

Proprio quando il caso sembrava andare verso un punto di non ritorno, l’intervento in prima linea di Celli ha messo un punto alla vicenda. Secondo il fotografo lo scandalo sarebbe scoppiato proprio per una diretta correlazione alla partecipazione di Fogli al reality. Il fotografo è sposato e ha anche dei figli. E’ proprio per questo che ha deciso di esporsi per evitare inutili gossip. Un caso mediatico che fortunatamente si è concluso con un lieto fine.