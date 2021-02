Karin Trentini, cosa fa la moglie di Riccardo Fogli? Lavoro, vita, foto

Chi è la bellissima moglie dell’ex-Pooh Riccardo Fogli, cosa fa nella vita e come si sono conosciuto. Ecco tutto quello che sappiamo su Karin Trentini.

Nel 2019 il gossip imperversava per la moglie di Riccardo Fogli, storico componente dei Pooh che aveva lasciato la band per la liason con Patty Pravo. Karin Trentini, infatti, era sulla bocca di tutti per un presunto tradimento, tirato fuori da Fabrizio Corona mentre Fogli era all’Isola dei Famosi. Oggi è tutto smentito, per fortuna, ma cosa sappiamo della bellissima moglie di Riccardo? Ecco chi è e cosa fa nella vita Karin Trentini.

Karin Trentini, chi è e cosa fa nella vita

Karin è nata nel 1979 e prima di diventare una bellissima donna adulta è stata una ragazzina timida e riservata, sempre sulle sue. Ha iniziato la sua carriera come modella, calcando le passerelle mentre era ll’Università. Diventata modella professionista, ha anche frequentato la Scuola di Danza Classica e Moderna presso la Royal Academy di Londra. Il talento nel ballo le ha permesso di entrare nel mondo della televisione e del cinema, nei corpi di ballo di trasmissioni e film.

Come hanno fatto a conoscersi Karin e Riccardo? Riccardo Fogli era il suo cantante preferito e, nonostante i 32 anni di differenza, tra di loro pare sia stato proprio amore a prima vista. Karin ha infatti raccontato come si sia innamorata di Riccardo quando, all’età di 16 anni, ha assistito ad un suo concerto. Dopo il loro incontro, pare sia scoppiata la scintilla fin da subito e nel 2010 si sono sposati e hanno poi dato alla luce la figlia Michelle Mery.

Il loro amore così forte non è stato rovinato nemmeno dai gossip messi in giro da Fabrizio Corona su un presunto tradimento da parte di Karin, con Giampaolo Celli, lo stilista. Lo scandalo aveva fatto tremare i fan di questa coppia, ma l’amore ha vinto!