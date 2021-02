Ancora rivelazioni importanti sulla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nata nella casa del Grande Fratello

Ancora novità importanti per quanto riguarda la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono avvicinati sempre di più nella casa del Grande Fratello Vip, ma la loro unione continua a dividere le due fazioni: chi crede nella bontà del loro rapporto, mentre altri lo criticano costantemente. E così è intervenuta anche Vladimir Luxuria, durante la puntata di domenica 31 gennaio a Live. Pretelli ha svelato anche di essere pronto a sacrificarsi alla Salemi per la vittoria del Gf Vip, ma Luxuria ha svelato: “Lui conosce bene il regolamento e sa bene che è una cosa che non si può fare”. E così l’opinionista ha lanciato una nuova idea: “Se lui arrivasse in finale contro di lei, si potrebbe ritirare, così darebbe davvero la vittoria a lei”.

Giulia Salemi, parla Abraham Garcia: “La penso sempre”

In studio da Barbara d’Urso si è presentato anche Abraham Garcia, modello e attore spagnolo che ha rivelato di aver avuto una relazione con Giulia Salemi. Oggi ha svelato che è ancora innamorato di lei: “Giulia è diversa, per me è speciale: è la donna che ho sempre in testa”. E così ha rivelato che come ci sia stato un rapporto tra i due: “Stavamo insieme, sono felice ora che lei abbia una relazione. Però con Pierpaolo mi sembra che sia felice a tratti, a volte sì a volte no. Con me è stata sempre felice. Due anni fa siamo stati insieme molte settimane”. Francesco Oppini così ha preso parola: “Ma due anni fa Giulia non stava con un’altra persona?” con riferimento a Francesco Monte. Ma il modello non ha saputo rispondere così al quesito posto dall’ex concorrente del Grande Fratello. C’è del vero o era solamente una provocazione?