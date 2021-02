Emma Marrone, la cantante esce allo scoperto: “Ti amo” FOTO

La dedica rilasciata da Emma Marrone sul suo profilo Instagram non lascia dubbi. Ecco chi è la persona più importante della sua vita.

Con un post estremamente dolce, Emma Marrone fa gli auguri di compleanno alla mamma. La donna compie gli anni, ed ecco che la cantante di origini salentine ma venuta al mondo a Firenze omaggia quella che è per tutti noi una vera e propria figura di riferimento. Perché la mamma è sempre la mamma.

Ed Emma Marrone scrive: “Buon compleanno Mamma. Grazie di tutto! E grazie per avermi regalato anche mio fratello Checco! Quando tutto questo finirà ti abbraccerò senza avere paura, e poi ti porterò a visitare Venezia. Te lo prometto. Ti amo”. Un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattina di lunedì 1° febbraio 2021. Se vogliamo, questo tenero e bellissimo messaggio è anche esemplificativo di quella che è la vita della cantante adesso.

Emma Marrone, ora va tutto a meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il periodo di difficoltà rappresentato dai tormenti fisici avuti nel 2019 è per fortuna ormai molto lontano. In tale anno Emma Marrone aveva accusato uno stress considerevole al termine del suo tour, quando ancora si poteva viaggiare liberamente senza alcun timore. Poi è sorta la ben nota problematica di salute, che ha richiesto un intervento chirurgico per una sua risoluzione.

Il terzo in dieci anni. Ma da allora, nonostante la pandemia, ecco che Emma è come tornata a nuova vita. Ed i lavori in studio, le esperienze in tv con anche una capatina al cinema e l’affetto dei suoi ammiratori le hanno portato sempre più gioia di vivere e consapevolezza di quali siano le cose che contano davvero nella vita.