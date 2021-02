Elisabetta Gregoraci, senza vestiti per darci il buongiorno FOTO

Da Elisabetta Gregoraci arriva un messaggio di dolce risveglio che ha letteralmente del sensazionale. I suoi ammiratori perdono la testa.

“Buongiorno così”. Due semplici parole da parte di Elisabetta Gregoraci bastano a scatenare un uragano ormonale. Con vittime migliaia e migliaia di suoi followers. Sono tantissimi i fans dell’ex moglie di Flavio Briatore, e la colpa non è certo di qualche semplice parolina per augurare un buon risveglio. No; responsabile di tutto è semmai lo scatto che la stessa 40enne calabrese ha accompagnato a questo augurio. E possiamo quindi vedere la eli in tutto il suo splendore. Senza abiti indosso ad eccezione di biancheria intima di pizzo semitrasparente e di preziosi braccialetti. Le uniche cose che la ricoprono.

Elisabetta Gregoraci, un sogno ad occhi aperti

E questo mette in risalto il corpo perfetto di Elisabetta Gregoraci, che tra l’altro lascerà la soglia dei 40 anni per avanzare allo step successivo tra pochi giorni. L’8 febbraio la bellissima originaria di Soverato festeggerà il compleanno infatti. E colpisce vedere come l’avvenenza ed il suo magnifico apparire siano gli stessi dei primissimi anni 2000. Un periodo in cui lei cominciava a fare capolino in televisione apparendo come valletta un pò qua e un pò là.

La sua prima comparsa fu assieme ad una altrettanto giovanissima Ilaria Spada in ‘Destinazione Sanremo’. Poi da lì la sua carriera ha preso slancio. Ed il nome della Gregoraci è salito alla ribalta nelle cronache rose, principalmente per il suo matrimonio con Flavio Briatore. Con il quale sembra ora esserci un riavvicinamento.

Secondo molti infatti entrambi non si limitano più ad essere coniugi e genitori separati. Ci sarebbero tutti i crismi per ricominciare un rapporto interrotto da una separazione dopo quasi un decennio di matrimonio. Intanto lei continua ad essere un sogno per tanti.