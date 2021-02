Elisa Isoardi, scollatura da vertigini: un misterioso “lui” la sfiora

Elisa Isoardi continua a far sognare il suo pubblico virtuale pubblicando su Instagram un’altra foto supersexy: vedere per credere.

Elisa Isoardi torna a mostrarsi in una foto clamorosamente sexy, ma stavolta non in solitaria, come (quasi) sempre: al suo fianco c’è un uomo che fa ingelosire tutti i fan e follower della conduttrice. Tra lei e lui, aitante, sguardo magnetico e un fascino da maschio brizzolato di mezz’età, l’intesa sembra perfetta…

Il potere seduttivo di Elisa Isoardi

#foto #pic #workinprogresswednesday “Noi qui, voi? 😂” scrive Elisa Isoardi nella didascalia del suo ultimo scatto di Instagram, piattaforma che è ormai diventata il “termometro” per misurare come sta la conduttrice, con tanto di hashtag: “ @claudioporcarelli “. L’uomo in sua compagnia, infatti, altri non è che Claudio Porcarelli, fotografo professionista che sul suo profilo social offre queste descrizione di sé: “Portrait, reportage, fotogiornalismo. Cinema, Tv, stampa, pagina official Facebook”. Non si tratta dunque, salvo ulteriori colpi di scena, di un nuovo amore.

C’è da dire che anche in questo scatto bollente Elisa Isoardi dimostra di sapere come far perdere la testa al suo pubblico (maschile) virtuale mettendo in mostra le sue generose forme, ma senza mai rinunciare a una delicata femminilità e senza mai scadere nella volgarità. Tutto questo mentre circolano voci sempre più insistenti di offerte da Mediaset, che potrebbero indurla a lasciare definitivamente la Rai e avventurarsi in una nuova avvincente sfida professionale. Poi, certo, il cognome del reporter si presta a una facile ironia nei commenti sui social. Ma questa è un’altra storia…

