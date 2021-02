Elenoire Casalegno, la FOTO in costume incanta: lei è strepitosa

Magnifica Elenoire Casalegno. La ligure non conosce i segni del tempo e si mostra in tutto il suo splendore, radiosa come una stella.

È una donna solare, per certi versi caliente, Elenoire Casalegno. E lo si capisce dalle parole di insofferenza che la bellissima ligure ha rilasciato sul suo profilo personale Instagram. Qui la 44enne nativa di Savona ha scritto una frase che descrive alla perfezione quello che è il suo umore di oggi.

“Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Almeno il sole, non dico il mare, la sabbia, le rocce…ma il sole!”. Le giornate invernali fatte quasi sempre di pioggia, vento ed anche neve a seconda di dove si abiti, alla lunga sono stancanti. La brutta notizia è che non siamo ancora a metà di quella che è la stagione più fredda dell’anno. Ed Elenoire Casalegno con tutta probabilità dovrà continuare ad attendere prima di assistere ad una bella giornata radiosa. Il suo profilo Instagram è pieno di foto nelle quali è lei ad illuminare la giornata di tutti noi con il suo incantevole sorriso.

Elenoire Casalegno, prossimo il si a ‘L’Isola dei Famosi’

Se però Elenoire desidera il sole, potrebbe presto trovarlo al caldo di una qualche località esotica. Infatti si vocifera di una trattativa in corso con Mediaset per ricoprire il ruolo di inviata de ‘L’Isola dei Famosi’. L’ex valletta di ‘Pressing’ ai tempi di Raimondo Vianello sembrerebbe in procinto di ottenere tale ruolo per il reality show che partirà ufficialmente il prossimo 8 marzo 2021. Una situazione che la vedrebbe impegnata per due giorni a settimana, il lunedì ed il giovedì, con tanto di collegamento da studio in Italia.

A condurre ‘L’Isola dei Famosi’ sarà di nuovo Ilary Blasi dopo due anni. Fonti bene informate indicano che la Casalegno avrebbe già detto di si. In tale ottica resta invece ancora da definire il cast. Se per i posti da opinionisti in studio si parla di Stefania Orlando e di Iva Zanicchi, poche sono le certezze riguardo ai concorrenti. La produzione starebbe cercando di strappare il si di Elisa Isoardi, se ne saprà di più nei prossimi giorni.