Chi è Abraham Garcia: tutto sull’ex fidanzato di Giulia Salemi

Abraham Garcia è un popolare influencer e personaggio televisivo spagnolo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Abraham Garcia Arevalo è un noto personaggio televisivo spagnolo ed influencer. L’uomo, durante l’arco della sua vita, ha partecipato a diversi celebri reality show televisivi, ed è conosciuto in Italia soprattutto per le relazioni avute con niente meno che Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. Leggiamo dunque insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Il Garcia è nato a Campor Real, in provincia di Madrid, il 4 Gennaio 1991, sotto il segno del Capricorno. Oggi ha dunque 30 anni. Bello come il sole, alto 1 metro e 75 centimetri, l’uomo dai capelli biondo cenere è davvero affascinante. Il suo corpo è decorato da diversi piccoli tatuaggi, concentrati soltanto sulle braccia. Oggi Abraham conta sui social un seguito di oltre 1 milione di follower. È popolare soprattutto in Spagna, ma recentemente il suo nome si è diffuso anche in Italia. È un appassionato di motociclette, ed è stato infatti per 12 anni un celebre atleta di moto cross.

La famiglia di Abraham è composta soprattutto da commercianti. Suo papà infatti è proprietario di diverse macellerie, e l’uomo ha lavorato duramente al fianco del babbo dai 18 ai 20 anni. A 21 anni ha partecipato e vinto la versione spagnola de L’Isola Dei Famosi, dando così inizio a una serie di partecipazioni a diversi reality, che lo hanno portato ad essere sempre più famoso nel mondo del piccolo schermo e del web. L’influencer è diventato persino l’inviato della variante spagnola di C’è Posta per te, Volerte a Ver.

Abraham Garcia e Giulia Salemi, la loro storia d’amore

La splendida Giulia Salemi e Abraham Garcia sono stati protagonisti di una presunta, e successivamente smentita dalla madre di Giulia, notte di passione durante il reality Super Shore. I due, stando alle parole dell’uomo, si conoscevano prima del programma televisivo, e la loro storia d’amore è stata reale ed importante. I due si sono separati 4 anni fa, non riuscendo a reggere il peso di una relazione a distanza. Abraham ha però recentemente fatto la sua comparsa all’interno del salotto di Barbara D’Urso, professandosi intenzionato più che mai a riconquistare Giulia, e dichiarandosi ancora innamorato di lei. Il gesto non ha convinto molto il pubblico, che si domanda come mai l’uomo si sia ricordato della Salemi soltanto dopo così tanto tempo. La ragazza si trova attualmente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, e sta portando avanti una relazione con Pierpaolo Pretelli.