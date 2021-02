Carolyn Smith confusa e disperata: “Che c*** devo fare?!?”

Carolyn Smith è stata protagonista di una spiacevole disavventura al suo rientro a Roma, all’interno della Stazione Termini. Ecco cos’è successo.

Stavolta Carolyn Smith si è arrabbiata di brutto. La famosa ballerina, coreografa e personaggio tv britannica, molto conosciuta anche in Italia in quanto presidente di giuria nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, sta lottando da parecchio tempo contro una grave malattia e, come tutti noi, deve anche fronteggiare l’emergenza Covid. Eppure, solo poche ore fa ha toccato con mano come le regole minime di sicurezza sanitaria e prevenzione dei contagi siano ignorate, infrante o sminuite persino da chi dovrebbe farle rispettare. E ovviamente non ha potuto fare a meno di raccontarlo via social network.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L'”incidente” con Carolyn Smith alla Stazione Termini

“Scusate per la mia francese…. ma sono estremamente confusa!!!!” così esordisce l’ultimo post sul profilo Instagram di Carolyn Smith, con tanto di video-denuncia. Il suo italiano è come sempre incerto e rudimentale, eppure straordinariamente efficace. “Io tengo alle regole – scrive l’artista -. Sono terrorizzata a stare vicino alla gente e ho appena finito il chemio. Io faccio la parte mia alla lettera”.

Leggi anche –> Carolyn Smith, nuova batosta: “Sono scioccata e senza parole”

Però, aggiunge subito dopo, evidentemente non basta. O, peggio ancora, la cosa suscita anche un certo altrui fastidio. “Un cretino che mi sta appiccicata e io dico che c’è la fila e deve tenere la distanza con un tono troppo seccato!” continua Carolyn Smith, sempre più indignata. “E il poliziotto/guardie dici a me che devo stare calma. Cos’ho perso!? Non dico altro …..”. Bentornata nella Capitale.

Leggi anche –> Carolyn Smith, brutte notizie: “Scusate, ero troppo giù”