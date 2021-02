Calciomercato, Rugani ad un passo dal Bologna: assalto decisivo

Colpo da urlo per il Bologna, sempre più vicino all’acquisto del centrale Daniele Rugani: contatti in corso con la Juventus

Il Bologna potrebbe piazzare un acquisto da urlo proprio nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato. Assalto decisivo per Daniele Rugani, in prestito al Rennes ma di proprietà della Juventus. Anche il Torino ci aveva provato nella giornata di ieri, ma alla fine il club emiliano sta provando in questi minuti il colpo come svelato da Sky Sport: contatti in corso con il club bianconero per sbloccare definitivamente la trattativa.

Calciomercato, Rugani torna in Italia: c’è il Bologna

Da dimenticare la prima parte di stagione al Rennes per il centrale italiano, ex Empoli, visto che ha collezionato con il club francese soltanto 107 minuti complessivi. Ora per lui si prospetta un cambiamento importante per tornare ad essere protagonista dopo gli anni gloriosi con la maglia della Juventus, ancora proprietaria del suo cartellino. In estate ci saranno anche gli Europei e potrebbe convincere il Ct Roberto Mancini.