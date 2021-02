Belen incinta, “Si, aspetta una bimba, scoperto il nome”

Il gossip su Belen incinta imperversa ed ora ecco giungere altre due novità di primissimo piano in merito a questo chiacchierato argomento.

Da settimane non si fa altro che parlare di una Belen incinta di Antonino Spinalbese. Il 25enne parrucchiere dei vip fa coppia fissa con la 36enne sudamericana sin dall’estate 2020. Il feeling tra loro è al top, come attestano anche i diversi post pubblicati a mezzo social in particolar modo da lei. E di recente ecco spuntare fuori le voci che danno per sicura una gravidanza da parte di lei.

Sarebbe il coronamento di una storia d’amore sin qui ancora breve ma estremamente intensa. Di questo argomento ha parlato ‘Ogni Mattina’ nella prima puntata di febbraio 2021. Nella trasmissione condotta da Adriana Volpe ecco che la conduttrice e gli opinionisti invitati in studio si sono lasciati andare ad una serie di congetture. Il tutto sulla base di alcuni presunti indizi lasciati da ‘Belen incinta’. La showgirl argentina di recente ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram una immagine che ritrae un cielo sgombro di nubi, di giorno. Come commento a ciò, la Rodriguez ha scritto: “Celeste”.

Belen incinta, spunta anche un altro nome

E tutti quanti si sono detti convinti che sarà quello il nome del nascituro che porta in grembo. Anzi, nascitura, perché c’è una relativa sicurezza anche sul fatto che si tratti di una femminuccia, a questo punto. Eppure c’è uno più di tutti a confermare la tesi di una Belen in dolce attesa. Si tratta di Santo Pirrotta, che all’interno della rubrica da lui curata ha però svelato un altro possibile nome per la piccola in arrivo. “Sarà chiamata Tabita”.

Tra l’altro, sempre volendo andare a caccia di indizi, la sudamericana sempre di recente si è concessa un brindisi scrivendo: “Questa alzata di bicchiere è tutta per me e nessuno me la toglie”. Quasi a volere simboleggiare un lieto evento tanto desiderato. E che innegabilmente farà da spartiacque definitivo con quello che è il suo passato in ambito amoroso.