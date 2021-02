Antonella Clerici, la Littizzetto la prende in giro: lei reagisce così VIDEO

A ‘Che Tempo che fa’ Luciana Littizzetto tira in ballo Antonella Clerici e la sua ‘È Sempre Mezzogiorno’. La reazione della conduttrice tv.

La ‘spietata’ Luciana Littizzetto non risparmia i suoi strali ironici a nessuno. E neppure Antonella Clerici riesce a farla franca. A ‘Che Tempo che Fa’, in onda come di consueto su Rai 3, la comica originaria di Torino ha preso in giro la conduttrice di ‘È sempre Mezzogiorno”, il programma culinario che ha sostituito l’ormai defunta ‘La Prova del Cuoco’.

Nel mirino di ‘Lucianina’ ecco in particolare il gioco telefonico che vede come protagonista la Clerici. “Ogni giorno cucino e verso l’una accendo il televisore. Ecco che mi ritrovo Antonella che parla ad un tronco d’albero con su uno scoiattolo”. Una scena che alla Littizzetto fa molto ridere. E che ha visto poi la risposta divertita della diretta interessata. Come suo solito, Antonellina utilizza i propri canali social personali per salutare chi ha un pensiero per lei. La quale ha trovato molto spassoso quanto detto dalla Littizzetto.

Antonella Clerici, lei è la prima ad applaudire la Littizzetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

“Quante risate mi sono fatta ascoltando il monologo della mia adorata Luciana a Che tempo che fa!”. Un divertimento condiviso anche dagli ammiratori sia dell’una che dell’altra. La Clerici è una che ha sempre fatto sfoggio di grande autoironia. Ed un celebre esempio è quel che accadde al Festival di Sanremo 2005 con Paolo Bonolis.

Ai tempi lei fece da coconduttrice femminile della più importante kermesse canora italiana. Ed in tanti ancora se la ricordano scendere dalla scalinata del teatro Ariston con indosso un abito sontuosissimo. Sotto allo sguardo sbalordito dello stesso Bonolis.