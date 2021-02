Alba Parietti, l’incontro ravvicinato con Andrea Zelletta: la verità FOTO

Tra Alba Parietti ed Andrea Zelletta ci sarebbe stato un colloquio del quale parla proprio lei, che al GF Vip ha avuto il figlio Francesco.

La profonda riflessione di Alba Parietti in materia di Grande Fratello Vip. La torinese, che all’interno del reality ha potuto seguire anche il percorso di suo figlio Francesco per un certo periodo di tempo, scrive quanto segue.

Leggi anche –> Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 1 febbraio

“Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però… Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!». @iamandreazelletta Voglio chiarire per chi ha addirittura arrivato a chiedere la “squalifica” di Andrea., Che io stavo andando via dalla passerella , mentre stavano microfonando fuori @iamandreazelletta . Lui non mi ha visto perché ero dietro, quindi è tutta colpa mia, sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato “Andrea, sei tu? sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l’ora di vederti , ciao” , conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l’esterno, né notizie, neppure gli ho parlato di Natalia, anche se mi dispiaciuto non farlo perché so quanto lei ci tenesse”.

Leggi anche –> Magalli Adriana Volpe, nuova frecciata: “Ma sei ossessionato” VIDEO

Alba Parietti, il post social su Andrea Zelletta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Ma per correttezza mi sono limitata un saluto affettuoso. Quindi vorrei dire a chi si attacca a queste piccolezze di evitare di dire scemenze e tantomeno cercare di metterlo in cattiva luce anche perché lui non ha nessuna responsabilità. La responsabilità è tutta mia, gli autori erano vicino e hanno assistito, ma non c’era nulla che non avrei dovuto dire.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Elenoire Casalegno, la FOTO in costume incanta: lei è strepitosa

È stato un incontro casuale perché eravamo tutte e due all’esterno della casa nello stesso punto, prima che si scegliesse il vincitore per la finale. Tra l’altro ammetto che Andrea, con @tommasozorzi con @stefaniaorlando1 fa parte dei miei preferiti. Ovviamente perché ho avuto modo in questi mesi come tutti di conoscerlo attraverso questo grande fratello”. Un messaggio che ha generato molti commenti e ha ottenuto tanti ‘mi piace’.