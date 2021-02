17enne muore di Covid: aveva sconfitto tre volte la leucemia

Aspen Deke si è spenta a 17 anni tra le braccia del papà dopo aver contratto il Covid, lei che era riuscita a tener testa anche alla leucemia.

Aspen Deke, 17 anni, aveva lottato a lungo contro una leucemia linfoblastica acuta, sottoponendosi sia a un trapianto di midollo osseo che un’immunoterapia, e per tre volte era riuscita a sconfiggere quella rara forma di cancro. A ucciderla è stata invece il Covid-19, contratto poco tempo fa. La ragazza si è spenta tra le braccia di suo padre.

La battaglia persa di Aspen contro il Covid

Aspen viveva nel Missouri, negli Stati Uniti, e ultimamente su stava riprendendo. A detta dei medici aveva superato la fase critica e poteva sperare in un ritorno alla vita normale. Era persino rientrata a scuola. Poi, però, ha sviluppato una polmonite bilaterale dovuta al Covid, e data la sua fragilità le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. In ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma alla fine il virus ha avuto la meglio.

I genitori di Aspen avevano promosso una raccolta fondi per finanziare le ingenti spese mediche. Speravano che anche stavolta potesse farcela, e invece le cose hanno preso tutt’altra piega. Aspen è stata stroncata da una serie di complicanze del Covid. La sua famiglia, sotto choc e distrutta per la tragedia accaduta, ha voluto esprimere gratitudine a tutti coloro che non hanno mai smesso di dimostrare affetto e vicinanza alla ragazza: “Grazie a tutti per tutte le vostre preghiere, il vostro amore e il vostro supporto. Per favore, cercate di comprendere che stiamo elaborando la cosa e non potremo rispondere ai vostri messaggi e alle vostre telefonate”.

