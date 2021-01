Vittorio Garrone, chi è l’ex moglie sudamericana: con lei ha avuto tre figli

Vittorio Garrone, chi è la donna conosciuta in Sudamerica madre dei suoi tre figli: tutto quello che sappiamo sulla famiglia allargata di Antonella Clerici.

La relazione tra Antonella Clerici e l’imprenditore Vittorio Garrone prosegue a gonfie vele da ormai cinque anni. I due vivono in compagnia della figlia di Antonella, Maelle, nella villa nel bosco che Vittorio ha costruito per la famiglia in Piemonte. Antonella ha abbandonato la sua vita a Roma per seguire il compagno in mezzo alla natura, e non si è mai pentita della scelta. La vita nel bosco ha realizzato i suoi sogni, e i due vivono felici più che mai.

Il matrimonio fallito di Vittorio Garrone, cosa è successo con la madre dei tre figli dell’imprenditore

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Antonella ha raccontato come riesce a gestire la sua grande famiglia allargata. Antonella, infatti ha avuto Maelle dal precedente matrimonio con Eddy Martens; Vittorio Garrone ha a sua volta tre figli, nati da una donna che ha conosciuto quando viveva in Sudamerica. A detta di Antonella i ragazzi di Garrone convivono con gioia con lei e Maelle. Durante il primo lockdown la presentatrice tv ha raccontato: “Con noi vivono Maelle e i figli di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, e adesso c’è anche il fidanzato di quest’ultima. Siamo un gruppo in cui uno fa bene all’altro. Tra tornei di burraco, partite a Monopoli e passeggiate all’aria aperta il tempo passa senza far pesare l’isolamento. Io adoro la mia grande famiglia”.

A chi le ha chiesto come sia possibile mantenere l’intimità con una famiglia così grande, Antonella ha risposto: “L’intimità è fatta anche di amorosi sensi. Io e Vittorio camminiamo da soli nel bosco, parliamo tanto, abbiamo grande confidenza e siamo un incastro perfetto. Poi, certo, non è che dormiamo con i figli, per fortuna abbiamo una casa grande…”. I due non sembrano intenzionati a sposarsi a breve, dal momento che entrambi hanno alle spalle due matrimoni falliti: Antonella con Eddy Martens, e Vittorio con la donna sudamericana da cui ha avuto i tre figli. Su di lei non si sa quasi nulla, ma non sembra che in famiglia ci siano rapporti conflittuali.