Una spensierata serata con gli amici si è trasformata in tragedia per una 21enne, studentessa di Oxford, che è morta cadendo da una ripida scogliera.

Nessun genitore si aspetterebbe di non vedere più tornare a casa la propria figlia, uscita con gli amici a divertirsi, come è giusto per una ragazza così giovane. Non se lo aspettavano nemmeno i genitori di una giovane brillante studentessa di Oxford è morta ad appena 21 anni, dopo una serata e una notte di bevute con i suoi amici. La ragazza è caduta da una ripida scogliera, probabilmente ubriaca, e per lei non c’è stato più niente da fare. A chiamare i soccorsi, gli amici della ragazza, sotto shock. Ecco la dinamica del terribile incidente.

Morta a 21 anni per un volo da una scogliera

Si chiamava Simone, la giovane e popolare studentessa di Oxford che è morta cadendo da una ripida scogliera nel Kent, Regno Unito durante una serata con gli amici. Si trovava insieme ad altri ragazzi e ragazze al Wetherspoon pup, in cui ha cenato e bevuto. Il suo amico, ancora sotto shock, ha riportato ai media che Simone era molto ubriaca quando sono uscite dal locale.

L’amico della giovane, William, ha raccontato che Simone si trovava circa dieci metri davanti a lui, mentre camminavano verso un punto panoramico, sopra ad una ripida e pericolosa scogliera. Complici l’alcol che non ha permesso alla giovane studentessa di capire dove si trovasse e la scarsa visibilità data dal buio, in pochi secondi si è consumata la tragedia. “Mentre ho cercato di urlarle che c’era una scogliera lì, ho sentito un grido lancinante” ha raccontato William, che ha visto morire davanti ai suoi occhi la sua amica.

La ricostruzione ha poi stabilito che Simone ha scavalcato una ringhiera protettiva, credendo di arrivare alla spiaggia, ma è caduta nel vuoto sulla passeggiata sottostante la scogliera. Nonostante William abbia prontamente fermato una macchina che passava e chiamato l’ambulanza, per la povera ragazza non c’è stato più niente da fare.