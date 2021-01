Susan Sarandon, chi è l’ex compagno italiano Franco Amurri: hanno una figlia

La celebre Susan Sarandon è stata insieme all’italiano Franco Amurri. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla loro storia d’amore.

Susan Sarandon è una celebre attrice statunitense. È nata a New York il 4 Ottobre 1946, quest’anno compirà dunque 75 anni. La donna ha dimostrato sin da bambina un particolare talento per la recitazione, scalando in una manciata di anni le vette del mondo dello spettacolo. Dopo numerose nomination, nel 1995 ottenne il tanto ambito Premio Oscar come miglior attrice e un David di Donatello per il ruolo di Suon Helen Prejean in Dead Man Walking. La sua vita sentimentale è stata una vera e propria montagna russa. Nel 1985 conobbe in Italia Franco Amurri, e i due si innamorarono perdutamente. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo e sulla loro liaison romantica.

Franco Amurri è un regista e sceneggiatore italiano. L’uomo è nato a Roma nel 1958, quest’anno compirà dunque 63 anni. Durante i primi anni della sua carriera, è stato assistente di celebrità come Federico Fellini, Franco Zeffirelli, e Paul Mazursky. Nei primi Anni Ottanta è passato in Rai, lavorando come sceneggiatore. I suoi primi film, Il ragazzo del Pony Express e Da Grande, girati rispettivamente con Jerry Calà e Renato Pozzetto, gli aprirono la strada all’interno del mondo dello spettacolo internazionale. All’inizio degli Anni ’90 si trasferì infatti negli USA, ed è proprio allora che la relazione con la Sarandon raggiunse l’apice.

Franco Amurri e Susan Sarandon si legarono nel 1979. La loro storia d’amore fu intensa ed importante, e dalla loro unione nacque una splendida figlia, Eva Amurri. Pochi anni dopo, per motivi ancora sconosciuti al pubblico, i due si separarono, prendendo strade diverse. Non si hanno oggi notizie sui loro rapporti attuali.

Eva, la splendida figlia di Susan Sarandon e Franco Amurri

Eva Amurri è la figlia dei celebri Franco Amurri e Susan Sarandon. La ragazza ha scelto di intraprendere, proprio come la madre, la carriera cinematografica, riscuotendo un discreto successo. Famosissima è ancora oggi la scena dello striptease, interpretata proprio da Eva nella serie TV Californication. Oggi la donna 35 anni, e vive felice in compagnia dei suoi splendidi 3 figli.