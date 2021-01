Susan Sarandon, chi è la figlia italiana Eva Amurri: anche lei è un’attrice

Eva Amurri è la figlia della grande attrice statunitense Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amurri. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Eva Amurri sognava fin da bambina di diventare un’attrice. E c’è riuscita, aggiungendo così un’altra artista di razza a una famiglia davvero stellare. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Eva Amurri

Eva Amurri Martino, all’anagrafe Eva Maria Olivia Amurri, è nata a New York il 15 marzo 1985. È la figlia della grandissima attrice statunitense Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amurri, a sua volta figlio del paroliere e autore satirico Antonio (che le dedicò il libro Più di là che di qua), separatisi dopo una breve relazione. Nelle vene di Eva Amurri scorre inoltre sangue inglese, irlandese, gallese e italiano da parte di madre.

Come mamma Susan, Eva ha intrapreso la carriera cinematografica esordendo nel 1996 con Dead Man Walking – Condannato a morte (regia del patrigno Tim Robbins), che vide la Sarandon conquistare il Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Ancora in duetto con la madre ha recitato in Due amiche esplosive (2002) di Bob Dolman, riscuotendo grande successo.

Dopo il flop di Made-Up, Eva si è rifatta con Saved! (2004) di Brian Dannely, in cui ha recitato la parte di un’affascinante ribelle ebrea di nome Cassandra. Ha poi avuto un cameo nella sitcom Friends e nel 2007 ha preso parte al film The Education of Charlie Banks, scritto dal cantante dei Limp Bizkit, Fred Durst.

Nel 2009 Eva Amurri ha preso parte a 10 episodi della serie tv Californication, interpretando Jackie: nella serie si rende protagonista di uno striptease, premiato come la migliore scena di nudo dell’anno e del decennio. Nel 2010 ha recitato come guest star al 20° episodio della 6° stagione di Dr. House – Medical Division.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Eva Amurri dal 29 ottobre 2011 è sposata con l’ex calciatore Kyle Martino, che le ha dato una figlia, Marlowe, nata nell’agosto 2014, e un figlio, Major, nato nell’ottobre 2016. Tra i vari riconoscimenti le è stato conferito lo Young Artist Awards 2003 come Miglior attrice giovane non protagonista per Due amiche esplosive.